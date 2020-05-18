台新銀行文化藝術基金會舉辦的《第18屆台新藝術獎》入圍公布，逐步接近獎項揭曉，但全球面臨肺炎疫情防疫考驗，藝文環境也受到前所未有的衝擊，在防疫的日常裡，台新金控總部1樓大廳防疫通道，也化身為藝術廊道。

台新銀行文化藝術基金會表示，曾經是藝術展區的台新金控1樓大廳，因疫情而成為嚴密的防疫通道，進出者必須排隊檢測體溫與酒精拭手，這次藝術基金會邀請年輕的建築團隊因應疫情圍欄的現況，有限度的改造，兼顧圍欄功能、動線安全、空間美化，打造出涵容藝術獎資訊的裝置廊道。結合伸縮帶欄柱，在水平和垂直延伸裡，交融金屬、纖維與木質的層次，一改理性、冰冷和隔離的緊繃氛圍，讓枯榮有致的枝枒和花草，引導出有機的生命力，在戴口罩、噴酒精與量體溫的日常中，看到感性與希望。

該基金會指出，今年藝術獎首度不邀請國際評審，由國內學者專家擔綱最後決選。決選委員包括紀錄片導演也是首屆台新藝術獎得主黃明川、獨立策展人徐文瑞、舞蹈學者陳雅萍、劇評人陳正熙、鋼琴家王佩瑤，及本屆提名團代表、文化評論人吳介祥與劇評人白斐嵐。決選結果將於6月6日下午2點，公佈獎金各100萬元的表演藝術獎、視覺藝術獎各一名，以及獎金150萬元，不分類的年度大獎得主。大眾可透過藝術獎專網、台新藝術基金會FB粉絲頁觀賞線上直播，同步參與獎項揭曉的時刻。

獎項揭曉的倒數階段，台新藝術獎的每一步都在防疫與振興中前進。該基金會認為，藝術的背後，需要眾人的支持，藝術也讓我們在日常中堅強。

本屆透過藝術獎活動網站活潑的設計，包括首創「果實占卜」引領大眾進入17組入圍作品的世界，以及藉由「我心目中得主」投票活動反饋受疫情重創的表演藝術「您看演出我買單─振興表演藝術兌換券」抽獎禮，都讓網站受到很大的迴響。該基金會強調，「果實占卜法」從17組入圍作品發想，以象徵式的構句和修辭，讓參與者看見隨機出現的訊息，藉果實意象，傳達藝術的生命、成長與希望。

今年「我心目中得主」投票活動一開跑即創歷年高峰，至6月5日中午12點為止。該基金會說明，參與者都可為自己心中所屬的三組作品投票，有機會獲得蘋果新一代iPhone SE手機、「您看演出我買單─振興表演藝術兌換券」，為受疫情重創的表演藝術後續振興敲出第一棒。並提供5,000元和2,000元共120個名額的購票金抽獎，加碼提升大眾欣賞表演的消費力，將參與者的投票動作，轉化為未來一年表演者最需要的「觀眾動能」。

(工商 )