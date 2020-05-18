聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）指出，美國經濟終將走出當前的經濟衰退，美國經濟全面復甦取決於新冠肺炎疫苗。
鮑爾接受哥倫比亞廣播公司（CBS）電視節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪時指出：「美國經濟將會復甦，但可能需要一點時間，有可能要到2021年底。」
鮑爾表示，假設美國並未爆發第二波疫情，經濟可望於2020年下半年穩定復甦，但若要經濟全面復甦，需要讓民眾有十足的信心，而這可能必須等到疫苗問世。
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(中時電子報)
聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）指出，美國經濟終將走出當前的經濟衰退，美國經濟全面復甦取決於新冠肺炎疫苗。
鮑爾接受哥倫比亞廣播公司（CBS）電視節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪時指出：「美國經濟將會復甦，但可能需要一點時間，有可能要到2021年底。」
鮑爾表示，假設美國並未爆發第二波疫情，經濟可望於2020年下半年穩定復甦，但若要經濟全面復甦，需要讓民眾有十足的信心，而這可能必須等到疫苗問世。
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