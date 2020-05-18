台灣半導體產業先驅、旺宏電子董事長吳敏求18日獲交大頒授名譽博士學位，交大以此表彰其在企業經營及社會公益的重要貢獻，代理校長陳信宏表示，吳敏求對台灣科學教育影響深遠，讚揚其是具有遠見的領導者與實踐家。

交大表示，吳敏求自成功大學電機工程研究所畢業後，赴美國史丹福大學取得材料科學工程學系碩士學位，陸續任職於美國Siliconix、Rockwell、Intel及VLSI公司。

1989年他帶領近40位專業人才返國成立旺宏電子，秉持開創台灣自有品牌與技術的信念，讓專業非揮發性記憶體產業在台落地生根。

創業之初，吳敏求即領先全球導入電腦化管理，建置全球首座無紙化半導體工廠，並以Big Data大數據確保產品與服務品質，同時專注人才培養及技術研發，建立自主技術，至今已在全球取得超過8000件專利，成為台灣唯一具有自有品牌及全球競爭力的公司。

代表頒授學位的交大代理校長陳信宏表示，吳敏求帶領專業人才返國開創台灣品牌，扭轉當時高科技人才多數流向海外的風氣，大幅激勵國內高科技產業，讓美國高科技產業更加重視華人科技人才。

此舉也吸引許多優秀人才返台投入半導體產業，以群聚效應形成東方矽谷，讓台灣在全球半導體產業鏈居領先地位。

吳敏求深耕產業時不忘教育本質，長期支持科普教育，對台灣科學教育影響深遠，是具有遠見的領導者與實踐家。

吳敏求則表示，這是他繼清華大學及成功大學之後所獲得的第3個名譽博士學位，在旺宏創立30周年之際受頒意義非凡，他特別感謝家人的支持，因為創業的過程很艱辛，也感謝旺宏電子的同仁，旺宏一切從零開始，雖曾面臨營運上的困境，但因為這群努力的伙伴共同打拼，才使旺宏逐步落實理想與目標，成為全球非揮發性記憶體領導公司。

(中時 )