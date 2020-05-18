美國加州自3月19日起實施居家禁足令，禁止任何規模的聚會。但巴特郡（Butte County）一教堂在5月10日母親節當天舉行禮拜與聚會，結果恐爆發群聚感染。當地衛生部官員約克（Danette York），已知一名教徒參加活動後隔日被確診，目前居家隔離中，而超過180名出席同一活動的信徒也須隔離。

約克指出，巴特郡的巴勒摩聖經愛家教會（Palermo Bible Family Church）違反禁聚令，在疫情期間仍向公眾開放，不僅危及公共安全，也影響當地的重開計劃，再次呼籲民眾遵守規定。

巴特郡雖然目前正處於重開計劃的第2階段，但當局仍禁止大型公眾聚會。約克表示，過快重開可能導致疫情去而復返，到時恐重新實施更多限制措施。

PBFC教會在有人確診後，隨即宣布，所有活動悉數改為線上進行。牧師雅各森（Jacobsen）強調，信徒聚會並非故意散播病毒，而他也絕對沒有傷害教會的意圖。目前180多人都已強制自我隔離，加州公衛官員也對每一個人進行檢測。

對於重啟經濟，加州顯得小心翼翼，不敢躁進。不過相較於州長與多數美國民眾，衛生部長阿札爾（Alex Azar）反倒顯得信心十足。他17日受訪時表示，到目前為止聯邦政府尚未發現在經濟活動重新開放的地區出現確診病例激增的情況，但也強調現在斷言趨勢為時過早。稱新增病例的診斷和報告需要時間。

(中時 )