名導演吳念真粉絲專頁擁有80萬粉絲，突然在一夕之間消失，他15日時著急在私人臉書求救。今天他更新最新狀況，他說自己終於找到原因了，曝光粉專消失的真相，直呼「都是自己太蠢」。不過，吳念真稱雖然可以進入粉絲頁了，但只剩下好多年前的幾篇文，已經回不到原本的模樣了。

先前吳念真求救粉專不見的消息一出，網友也發現找不到粉專了，不然就是搜的但進不去，質疑是不是遭駭。今天吳念真在臉書上表示，粉絲專頁被盜，讓很多人費心關注，實在不好意思，「因為都是自己太蠢所引起，說什麼都很糗，所以....請原諒。」

吳念真透露粉專消失的真相，他說，上星期五晚上收到訊息，要他進入一個網址重新確認身份，他當時沒有想太多就在連結網址上確認了。沒多久臉書傳來一封EMAIL，文中提到有人嘗試要更改身分，需要使用者確認是否為本人，他下意識點了「不是」，結果粉專再也點不進去了，頁面上只出現一個受傷大拇指的圖案，表示已經被移除、無法連結。

沒想到一時不察，疑似遭到駭客入侵。而後透過朋友聯繫臉書協助，吳念真昨日拿回粉專，卻已不是原貌，「封面、照片都不一樣，而且只剩四篇2012、2010年的貼文而已，就像借我的窩成為他自己的殼，目的何在？不懂。」

之前的資料、貼文都找不回來的話，吳念真說或許就重新再建立一個粉絲頁吧！但他要跟眾多的粉絲和朋友們道歉，就因為一時的愚蠢，而把你們都「遺棄」了，真正歹勢！

吳念真成立了「吳念真 新店」，首貼測試文讓網友喊「報到！」還笑稱「新店開張」，而兒子吳定謙也在臉書幫老爸宣傳「新店」，還不忘虧老爸：「我絕對不會說是因為他自己手殘亂按！」

兒子吳定謙不忘虧老爸：「我絕對不會說是因為他自己手殘亂按！」(圖/摘自吳定謙FB)

(中時電子報)