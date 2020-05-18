韓星陸星材剛於上週入伍服役，新戲《雙甲路邊攤》18日舉辦線上記者會，劇組相當逗趣地做了等比例的陸星材人形立牌置於現場，不過他也充滿誠意地錄製了一段問候影片，向全球粉絲介紹自己在這部劇中所飾演的角色與特色，影片一播畢黃正音等演員群均是一臉不捨的表情，崔元英還作勢擦了擦眼淚，流露出本劇演員群的好感情。

黃正音感性表示，由於該劇是採事前拍攝的方式製作，殺青至今也有段時日了，儘管沒有直接見到面，但是看到陸星材在影片中精神奕奕的活潑模樣，不但安心許多也祝福他趕快平安回來並且為他加油。崔元英也表示儘管知道陸要當兵的事，卻不曉得他這麼快就入伍了，所以有傳訊息向陸致歉，說自己沒有好好照顧他，等休假時一定要請他吃頓好吃的。而向來都演搞笑角色的李準赫則以老大哥之姿對著鏡頭說：「很快就結束了！ 時間很快就過了！快點出來一起痛快喝一杯吧！」感性且搞笑的「祝福」讓現場歡笑聲沒停過。

收視女王黃正音相隔2年，再次現身小螢幕帶來新作品《雙甲路邊攤》，她穿著劇中的改良版韓服在記者會上亮相，展現傳統卻又跨世代之美，並透露自己光是看劇本時就已經哭了很多次，覺得身為女演員，劇中「月妵」一角是一定會想挑戰的角色，再加上還有一句讓她相當有感觸的台詞：「不管多累，只要有一個人願意聽我講故事，我就會繼續撐下去」，且也從故事中學到很多東西，因此最近努力學著傾聽他人的故事，直呼收穫豐富。

在《雙甲路邊攤》中出現了許多韓式下酒菜與料理，當被問到劇中的角色像是哪道韓式料理時，黃正音形容自己是嗆辣但深受大家喜愛的「辣雞爪」，陸星材於事前訪問中回答是「蒸雞蛋」，崔元英自認是適合各種料理方式的「水餃」，在劇中飾演閻羅部長的李準赫則搞笑表示全白的豆腐最適合劇中的時尚穿搭。

鄭多恩第一次參加記者會，儘管緊張但表現相當穩健，她有智慧地答道，自己所飾演的姜呂璘就像「醬蟹」一樣，雖然外表堅硬，內裡卻很柔軟，且非常下飯深受大眾喜愛。此外，演員群還分享了最愛的下酒菜是海螺、盲鰻、水餃、烤青花魚以及雞蛋捲，一談到吃的就整個話匣子大開聊不完，直說等陸星材休假一定要一起去路邊攤好好聚一聚大啖美食。

《雙甲路邊攤》改編自網友評價滿分、奪下2017年韓國漫畫大賞優秀獎之同名作品，內容是描述擁有特殊能力，只要身體碰觸到他人就能讓對方說出秘密的韓江培（陸星材 飾），開始替一位活了數百年久的路邊攤老闆月妵（黃正音 飾）以及鬼班長（崔元英飾）工作。月妵為了贖前生罪孽，以進入客人夢境的方式，替十萬名顧客化解心中的委屈和遺憾，卻在還剩下十人便可達成目標時，路邊攤業績停滯不前，所以三人需想盡辦法解決狀況的故事。該劇20日起每週三、四晚間10點，在Netflix獨家與韓國同日上線。

(中時 )