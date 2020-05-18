新冠肺炎之後全球首場高獎金女子職業高爾夫賽KLPGA錦標賽，上周在韓國楊州林湖鄉村俱樂部登場，20歲選手朴炫徑在4天的較量，透過最後一回合67桿出色表現後來居上，以總計低於17桿的271桿收下個人職業生涯首冠，並帶走2.2韓圜獎金（約582萬台幣）。

KLPGA錦標賽是新冠肺炎疫情爆發後首場KLPGA賽事，也是女子韓巡賽大賽，總獎金30億韓圜（約）7965萬台幣），比去年多3倍，創下韓巡賽紀錄。

前三回合打完裴善雨、林熙貞並列領先，兩人在最後一輪分別繳出68桿、71桿成績，最終以1桿之差遭朴炫徑逆轉，賽後朴炫徑說：「今天感覺10個或12個長推都能進，雖然第13洞開球時出了點差錯，所幸球落地時彈跳到的位子還不錯，離洞口不遠。」

由於疫情尚未趨緩，這項賽事在沒有觀眾的情況下進行，選手們也必須保持社交距離，大會也提供乾洗手供大家做手部消毒，除了選手可以選擇不戴口罩比賽，桿弟都需要全程戴著口罩，結束最後一天賽程時，同組的選手們透過擊拳、擊手肘取代擊掌及握手。

(中時 )