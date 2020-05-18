高雄市長韓國瑜今在市議會接受藍綠黃市議員質詢，因質詢韓國瑜翻白眼的時力議員黃捷表示，高雄輕軌建設議題，自韓市長上任後懸宕已久，難道輕軌是移動式路障嗎？輕軌停工已經一年半，形同陷入空轉，現在韓市長又說要按照原路線，她請市長不要開玩笑。

黃捷今在議會質詢指出，她表示，為何過去一年半，輕軌二期停建仍然沒有動工？2019年只辦了5場公聽會，還是集中在一個月，到了年底，韓市長去選總統，輕軌後續也就完全無聲無息，浪費高雄市民這麼多時間等待，現在輕軌還變成私人停車場，到處亂停車，去年整年都沒動工，若韓市長好好做，輕軌二期應該已經完工成一個圓了。

她問韓國瑜，輕軌提出的9個替代方案，到現在還看不見影，她認為，「錯誤的決策比貪汙更可怕」並請韓國瑜答覆「輕軌到底蓋還是不蓋？」。

韓國瑜則回應，因為新冠肺炎疫情影響，所以10場公聽會還在進行。

黃捷嘆了一口氣，不管韓市長3禮拜會不會下台，請向高雄市民說清楚，輕軌到底會不會蓋？韓國瑜強調，「等10場公聽會開完，就會正式向黃捷等議員報告」。

(中時電子報)