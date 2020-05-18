彰銀工會表示，財政部公股團隊與台新金已分別提出董事候選人名單，而財政部公股團隊所提董事候選人名單，符合銀行所需財務、會計及法律專長，且亦有金融科技Fintech專家，均有助強化彰銀核心業務及數位金融，且該等董事候選人均未在其他國銀兼職。

彰銀工會表示，然而台新金所提董事候選人名單，多數仍在台新金集團服務，顯然已違反「金金分離」政策，彰銀工會呼籲全體股東必須站起來捍衛股東權益，認真審視台新金所提候選人名單適格性。

彰銀工會表示，台新金所提董事候選人吳澄清，目前身兼台新金董事及台灣石化、合興石化董事長，有違反金管會所提「金金分離、產金分離」政策之虞；再者，鄭家鐘除為台新金所提彰銀董事候選人外，亦擔任台新銀監察人，而蔡宏祥目前任職台新大安租賃監察人，台新大安租賃法律名義上雖與台新銀不同，但台新大安租賃是台新銀百分百轉投資，經濟意義上實為一體，鄭家鐘與蔡宏祥董事候選人，明顯有違反「銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條之1規範之虞。

彰銀工會表示，蔡宏祥除經台新金提名為彰銀董事候選人外，竟也為新光金董事候選人。換言之，蔡宏祥除與台新金所提其他董事候選人，同樣涉有「利害衝突」及「洩漏營業秘密」之疑慮外，倘若蔡宏祥在6月19日同時當選彰銀及新光金董事，則勢必需在「雙包鬧劇」作出取捨。

彰銀工會表示，彰銀創立於民國前7年，歷史超過百年，為臺灣金融機構第一家上市銀行，即將於6月19日召開股東常會並選舉第26屆董事，而遵法是企業穩健獲利、永續經營的第一步，為守護全民資產，請彰銀小股東務必將委託書交給彰銀工會，把關鍵選票投給財政部公股團隊提名的董事及推薦的獨立董事候選人，再一次對台新金所有候選人投下反對票。

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