W股及第二上市公司納恒指國指選股範疇 17:372020/05/18 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 恒生指數公司18日公布諮詢總結，納入同股不同權公司（W股）及第二上市公司至恒指及國指選股範疇，此類公司在指數的個別成分股比重上限設定為5％。 流通股份數目方面，大中華的同股不同權公司的所有一股多票的股份將被視為非流通股份；第二上市的公司中，公司市值只根據其在香港註冊的股本部份計算。 恒生指數公司將在今年8月份的指數檢討開始，對恒指及國指實施有關變動。 (工商 ) #恒指 #公司 #選股 #範疇 #恒生指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 母雞護子？母以子貴!小金雞報恩 多檔Q1獲利添喜 04:102020/05/14 證券．權證 太離譜 醉男偷台電工程車回家連撞6車 返家呼呼睡 19:252020/05/14 社會 稱指控是誤會 招名威公司和廣告公司達和解 13:442020/05/15 生活 女友變賣休旅車 男找業者談判撞傷1人 14:042020/05/15 社會 恒指權重大風吹 陸科技股可望納入 04:102020/05/18 財經要聞 桃園國際路管線汰換 5500戶22日停水19小時 16:142020/05/18 生活 港股收漲137點 華為供應鏈舜宇跌11％ 17:362020/05/18 財經 財經熱門新聞 美國出重拳 華為高層：災難性影響 - 財經 - 工商 散戶別被騙了！專家洩外資倒貨驚人秘密 - 財經 散戶注意！台股爆4大警訊 這周要小心了 - 財經 520前…台積電恐爆這危機 專家驚洩台股「凶兆」 - 財經 小心職場這三件事！永慶罩你成為求職競技場MVP - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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