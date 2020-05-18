恒生指數公司18日公布諮詢總結，納入同股不同權公司（W股）及第二上市公司至恒指及國指選股範疇，此類公司在指數的個別成分股比重上限設定為5％。

流通股份數目方面，大中華的同股不同權公司的所有一股多票的股份將被視為非流通股份；第二上市的公司中，公司市值只根據其在香港註冊的股本部份計算。

恒生指數公司將在今年8月份的指數檢討開始，對恒指及國指實施有關變動。

(工商 )