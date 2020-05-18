華南銀行積極配合政府推動公辦都市更新，由臺北市都市更新推動中心擔任實施者，寶紘建設公司擔任投資人，以及華南銀行提供融資服務的「敦南安和公辦都市更新案」，於18日舉辦開工動土典禮，臺北市市長柯文哲、副市長彭振聲、華南銀行董事長張雲鵬、總經理張振芳，以及多位政商人士均受邀出席並擔任動土嘉賓。

「敦南安和公辦都更案」位於大安區敦化南路二段及信義路四段交叉口，總面積約575坪，基地大部分屬公有土地，國防部政治作戰局為最大地主。基地上原有軍方閒置建物，之後拆除作為臨時停車場使用，因位於精華地段，臺北市都市更新推動中心於2017年開始整合，規劃以公辦都更方式引進民間資金，進而活化計畫區內公私有土地。

2018年5月寶紘建設在激烈競爭下脫穎而出，取得最優申請人資格，由華南銀行提供本案融資協助，基地將興建地上16層地下5層之鋼骨造商辦大樓，作為寶紘建設企業總部使用，預計於2022年完工。本案以「森」為意象，將設置由太陽能光電板組成之光之樹，結合綠能與藝術，成為開放空間新亮點。另規劃於1、2樓設置企業附設托兒中心、3樓設置公益會議室，認養維護施作公園及人行道，藉由公益回饋，創造優質生活環境。

華南銀行持續配合政府政策推動危老都更業務，並積極參與公辦都更，除敦南安和公辦都更案外，桃園市首件公辦都更-「中壢區中興巷都更案」，也是由華南銀行提供融資。藉由公辦都更整體規劃、落實區域發展的公益性考量，協助居民改善居住環境，提升生活品質。

華南銀行秉持信賴、熱誠、創新的經營理念，於2009年即於總行成立跨部門都更小組協助分行推廣都更業務，搭配轉投資之中華建築經理公司，積極投入都更危老融資、信託及分戶房貸等相關業務，提供一條龍的金融服務，以滿足重建住戶各項金融需求，提高民眾居住品質，保障生命財產安全，加速都市重生並促進整體市容的改善。

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