包括工總、商總、勞工聯合總工會、農、漁會等13個健保付費者團體發出聯函一致要求調降明年健保醫療給付費用總額的高、低推估值，由原先擬定的5％及2.907％調降為2.7％及2.158％，以減輕健保費調漲的壓力。

就在衛福部長陳時中明確表示要調漲明年健保費率之際，包括工總、勞工聯合總工會等13個付費者團體針對明年醫療給付總額的高、低推估值，一致要求調降，而醫療給付總額的高、低推估值，將直接影響健保財政收支狀況，間接影響健保費率。

付費者團體要求調降醫療給付費用總額高、低推估值，主因是付費者團體認為5％的高推估值及2.907％的低推估值，並沒有將「量入為出」及健保整體財務收支狀況、付費者的付費能力，以及目前受到疫情衝擊、GDP成長率遽降等因素考量進來。

付費者團體在聯函中指出，健保會在討論年度健保醫療給付費用總額時，最重視的就是「量入為出」，但是近幾年在擬訂醫療給付費用總額高、低推估值成長率時，完全沒有「量入為出」的觀點，根本就是「量出為入」。

他們指出，疫情不但造成國人生命健康威脅，也對當前已疫弱的經濟造成急凍，不僅工商企業出現倒閉潮，也為勞工帶來失業潮，無薪假人數更創下十年新高，連帶的也讓付費者給付健保費的能力大幅下降，因此，衛福部擬定的高、低推估值，不但悖離實況，也將影響保費費基。

聯函中還指出，由於總額每年新增預算是以複利方式滾動成長，因而造成總額基期費用逐年大幅增加，舉例來說，10年前總額的3％成長率與目前新台幣7千多億總額的3％成長率，是相差很大的，所以，總額成長率必須與總額基期一起看待，應該注意總額的成長金額，而不是每年總額都應維持一定的高成長率。

付費者團體因此建議，調降醫療給付費用總額高、低推估值，並應檢討將醫療費用使用效率低、造成醫療浪費項目，列為總額滅項，以及將非協商金額也納入總額協商範圍內，進而減輕健保費率調漲的壓力。

(工商 )