本週重頭戲為大陸兩會正式登場，包括5月21日召開政協會議、5月22日人大會議，兩會的召開，對大陸未來經濟發展方向有著指標性的意義，並且將明確中央和地方預算草案，確定今年度基礎建設基本規模。近期熱門關鍵字「新基建」預計也將成為重要議題，市場屏息以待。

兆豐國際中國內需A股基金經理人黃家慶表示，受疫情影響，全球經濟供需兩側皆遭受衝擊，中國人行往後將更加強貨幣政策的逆周期調節，以保持流動性合理充裕。中國人行近期亦指出，下一階段的貨幣政策將會更加靈活適度，並把握好政策力度、重點和節奏，支持實體經濟，尤其是中小微企業度過難關。

黃家慶補充，研判現階段基建和消費將是本輪提振內需的雙駕馬車，兩會召開後基礎建設進程可能有所提速，刺激消費亦可能成為各地方政府的優先承辦事項，例如上海市推出購物節、杭州等各地發放消費券等等，此前受到疫情衝擊而影響較大的消費行業，後續都將迎來景氣反轉。

(工商 )