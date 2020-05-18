俄羅斯一名14歲少女日前被家人發現懷孕，坦言小孩的爸爸是一名年僅10歲的小男友，然而小倆口相當恩愛，根本不在乎社會輿論，也不顧兒少法的問題，經常在社群媒體上曬照，大方分享生活，先前還舉辦一場「Baby Shower」，開心公布寶寶的性別，不過如今卻自爆出「胎兒生父」另有其人。

綜合外媒報導，14歲少女戴利亞（DaryaSudnishnikova）表示，曾與10歲的小男友奇科夫（Vanyachekhov）發生親密關係，不久後就檢查出懷有身孕，消息一出震驚國際社會，當時就有專家提出質疑，奇科夫根本沒進入青春期，10歲男孩的精子尚未發展成熟，應該不太可能讓卵子受孕。

這對小爸媽還受邀上電視節目進行訪談，雖然令人感到不可思議，不過經過3次DNA鑑定後，確定奇科夫就是親生父親。戴利亞至今已懷孕8個月，不過16日她卻突然在Instagram發文表示，「許多人對於胎兒的生父有疑問，我必須說我隱藏這個秘密很久，甚至連我媽媽都不知道，我也不想要誰替我擔心。」

戴利亞自爆，其實曾在學校樓梯間遭到一個又胖又高大的16歲男生性侵，但當下根本沒有人可以幫助她，這讓戴利亞心中留下陰影，現在也很害怕會在路上遇到那名少年。目前警方已介入調查全案，待寶寶出生後會再度進行DNA鑑定，若這段話經查證後屬實，也會予以性侵犯相對懲處。

戴利亞坦言曾遭人性侵。（圖／翻攝自當事人Instagram）

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(中時電子報)