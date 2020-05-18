南投縣府與暨大合作，埔里樂齡中心18日啟用。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣第13座樂齡中心─埔里鎮樂齡學習中心，由教育部、南投縣政府補助，南投縣家庭教育中心規畫，國立暨南國際大學「厚熊（互相）咖啡館」承辦，18日揭牌啟用；副縣長陳正昇指出，樂齡中心能讓老人獲得知識、人際交流、健康及志願服務，讓長輩快樂活到老、學到老！

埔里樂齡學習中心揭牌典禮，包括良顯堂陳綢阿嬤、行政院中辦執行長蔡培慧、教育部樂齡中心輔導團吳明烈、蔡怡君教授、暨大副校長江大樹、埔基院長蘇世強、埔里鎮長廖志城、副議長潘一全主任黃銘輝、縣議員黃世芳、葉仁創、陳宜君都出席，立委馬文君、許淑華也都派代表關心祝賀。

陳綢阿嬤特別以60年老菜脯、1年菜脯及新鮮蘿蔔烹煮雞湯，讓與會者分享品嘗「好起家」！高齡近90的陳綢說，在場的都是「弟弟、妹妹」，人老心不能老，人生不長，要活得快樂健康，不麻煩後輩，就是最大的財產。

陳正昇說，南投縣自2008年起，陸續於各鄉鎮市設置樂齡學習中心，以一鄉鎮一樂齡為目標，提供55歲以上中高齡民眾學習活動，規畫多元學習課程有生活安全、運動保健、心靈成長、人際關係、藝術教育、劇團演出、資訊科技、生命關懷及貢獻服務，讓社區長輩可以透過樂齡學習中心學習新知，並同時擴展人際關係，讓生活更快樂。

埔里鎮樂齡學習中心依照中央規畫的樂齡核心、自主規畫、貢獻服務等3大類課程推動，並以埔里紙產業為主要自主學習操作特色，運用手作紙技藝融入學習社團課程，研創生活常用相關器具的紙製品。

埔里樂齡中心除在厚熊咖啡館開辦課程外，也將連結良善、五十甲、珠仔山、籃城、一新及蜈蚣等社區，共同推動樂齡學習相關課程，讓長輩「快樂學習」「樂而忘齡」。

(中時 )