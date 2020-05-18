國立交通大學18日頒授旺宏(2337)董事長暨執行長吳敏求名譽博士學位，表彰其在企業經營及社會公益的重要貢獻。

旺宏董事長吳敏求是台灣半導體產業的先驅及創新人物，自國立成功大學電機工程研究所畢業後，赴美國史丹福大學取得材料科學工程學系碩士學位，陸續任職於美國Siliconix、Rockwell、Intel及VLSI公司。

1989年帶領在美國落地生根的28個家庭、近40位專業人才返國成立旺宏電子，秉持開創台灣自有品牌與技術的信念，讓專業非揮發性記憶體產業在台落地生根。

創業之初，吳敏求即領先全球導入電腦化管理，建置全球首座無紙化半導體工廠，並以Big Data大數據確保產品與服務品質；同時專注人才培養及技術研發，建立自主技術，迄今已在全球取得逾8000件專利，成為台灣具有自有品牌及全球競爭力的公司。

吳敏求對半導體產業的重要貢獻，使他獲選1996年ELECTRONIC BUSINESS ASIA亞洲最佳5位經理人；1997年入選美國電子買家新聞全球25位創新企業總裁，為唯一獲選的亞洲企業人士。

1998年榮登美國《富比世》雜誌封面人物，為台灣首位登上富比世封面的企業家；2001年獲選為美國商業周刊亞洲之星。

國立交通大學代理校長陳信宏表示，吳敏求帶領專業人才返國開創台灣品牌，扭轉當時高科技人才多數流向海外的風氣，大幅激勵國內高科技產業，讓美國高科技產業更加重視華人科技人才。

吳敏求表示，這是他繼國立清華大學及國立成功大學之後所獲得的第3個名譽博士學位，在旺宏創立三十週年之際受頒，意義非凡。

他特別感謝家人的支持，因為創業的過程很艱辛，也感謝旺宏的同仁，旺宏一切從零開始，雖曾面臨營運上的困境，因為這群努力的伙伴共同打拼，才使旺宏逐步落實理想與目標，成為全球非揮發性記憶體領導公司。

(時報資訊)