台灣證券交易所統計上市公司繳交第1季財報顯示，全體上市公司第1季營收6兆3250億元，年減5227億元，減幅7.63％；第1季總稅前淨利3270億元，年減809億元，減幅19.83％。

其中，國內上市公司第1季營收6兆1622億元，年減4974億元，減幅7.47％，稅前淨利3176億元，年減769億元，減幅19.49％。第一上市公司第1季營收1,628億元，年減253億元，減幅13.45％，稅前淨利94億元，年減40億元，減幅29.85％。

證交所統計，獲利成長產業主要為半導體業，受惠5G應用及高階運算需求持續成長，大幅推升獲利。獲利衰退產業主要為塑膠工業、油電燃氣業及其他電子業。塑膠工業及油電燃氣業因油價重挫縮小產品利差，另因疫情影響致消費動能減弱，進而影響獲利；其他電子業除受疫情影響使出貨遞延外，亦增加防疫成本進而衝擊獲利。

(時報資訊)