瞄準宅經濟商機，台灣線上零售業龍頭—富邦媒(8454)momo主打零食「箱購」優惠，吸引消費者揪團搶購，其中「進口零食」在出國旅遊限制的推動下表現最為亮眼，銷售較去年同期翻倍成長。

近期受疫情影響，民眾居家時間拉長，除了3C電玩熱銷一空，亦間接帶動電商食品銷售業績，momo瞄準此次宅經濟商機，推出不同的優惠活動，交出亮眼銷售成績。

根據momo統計，熱銷進口零食前三名分別為韓國好麗友烏龜玉米脆片，月銷突破2萬包，號稱今年最強零食，其次為泰國MAGMAG還魂梅，月銷破萬包，第三名為CW韓國大蒜麵包餅乾，月銷高達4000包。

為提供民眾更多元的消費選擇，momo也會不定期進口時下話題零食，本月最熱銷新商品由BE-KIND美式多口味堅果棒奪得，甫上架即創造月銷破千條佳績。

此外，momo亦主打零食「箱購」優惠，吸引消費者揪團搶購，其中「進口零食」在出國旅遊限制的推動下，銷售較去年同期翻倍成長；momo持續針對站上眾多進口零食推出不同的好康優惠，十大熱銷商品更祭出最低6.4折的破盤價，希望能持續推升消費者買氣。

(時報資訊)