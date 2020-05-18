針對佳世達(2352)公開收購一案，明泰(3380)今(18)日召開審議委員會，委員會結論出爐，認為本次公開收購之收購人，也就是佳世達，財務狀況良好、資金來源尚屬合理，且公開收購條件符合公平性，故今委員會全體出席委員均同意本公開收購案內容，惟股東仍應自行決定是否參與應賣，自行承擔之風險。

友訊經營權之爭，燒到明泰(3380)，不僅延伸出董事長李中旺無預警遭撤換一風暴外，佳世達也宣布將以每股30元公開收購明泰普通股，以當日收盤價來算，溢價率約為35%，盼藉此可以最高拿下明泰42.8%股權。

明泰今日針對佳世達收購一案進行審議委員會，委員會結論認為，經參酌公開收購人提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他文件後，判定本次公開收購係依照主管機關規定之公開收購條件及程序辦理，此外，就公開收購人身分與財務狀況良好、收購資金來源尚屬合理，且公開收購條件符合公平性，綜合上述說法，審議委員會今出席委員均認為佳世達之公開收購條件尚符合公平性及收購資金來源尚符合合理性，故全體委員均同意本公開收購案內容，惟股東詳閱公開收購人於公開收購公告及公開收購說明書中所述參與應賣之風險，自行決定是否參與應賣。

今明泰審議委員會出席人員包括獨立董事黃明富、獨立董事林茂昭以及審議委員陳憲煒。

其實佳世達擬公開收購明泰一事件，可以說是友訊經營權之爭的案外案，起因於友訊引爆經營權之爭，市場派結盟台鋼，打出「改革」、「回歸專業」，欲解任現任董事長胡雪，就是所謂的公司派、也為創辦人高次軒遺孀，因為明泰和友訊交叉持股，加上佳世達又為明泰大股東，故公司派便偕佳世達，加上明泰現任總經理林裕欽的陣前倒戈，閃電將董事長李中旺拔除，換上佳世達法人代表任明泰董事長，而李中旺也祭出假處分反制，目前仍在進行中，此外，李中旺其後包括友訊董事、以及副董事長一職也在5月5日友訊董事會中遭到解任。

友訊獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳最初是在4月初時在媒體上刊登召集友訊今年第一次股東臨時會公告，欲解任第11屆董事高聚投資的董事職務，而高聚法人代表人正是胡雪，惟友訊也在5月5日董事會中通過，胡雪從高聚投資轉為前勁投資的法人代表，並解任獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳，藉此以反制臨時股東會，只是在友訊董事會後馮忠鵬、鍾祥鳳重炮抨擊該董事會針對解任理由涉及不實指控誹謗，也提出假處分，並重申6月1日臨時股東會照常舉辦。

友訊經營權之爭未完待續，只要經營權一天未定，雙方勢必將持續攻防過招，董事長胡雪為鞏固經營權，個人及旗下投資公司持續加碼持股，根據公開資訊觀測站、議事手冊以及委託書徵求的資訊來看，近2個月，胡雪個人以及透過他人持股友訊淨增加8611張，其中包括旗下的高聚投資共加碼5649張，另外，還有胡雪擔任負責人的浦聚投資持股1萬2489張，加上以胡雪為首的公司派共同徵求的委託書，估計目前公司派檯面上持股約16%。

友訊股東會則將在6月15日舉辦，在友訊最新出爐的致股東報告書中，胡雪也和投資人喊話指出，友訊將嚴控成本並積極進行產品升級，做出市場區隔，搶啖5G、WiFi 6和交換器的市場商機。

(時報資訊)