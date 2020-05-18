北部某學校方姓教師涉嫌在2018年間，藉由監督功課、輔導為由，接連猥褻6名17歲男學生，方男要求學生簽署「絕對服從契約」，強迫被害人自慰、全裸下跪、剃陰毛等惡行，直至其中1名受害學生家長發現才被告發；新北地檢署依利用權勢性交或猥褻罪等起訴方姓犯嫌。

檢警調查，方姓教師2018年1月先利用權勢，要求A同學在電腦教室全裸做伏地挺身，並徒手撫摸其生殖器，甚至強迫學生自慰給他看。

方男很快就找到下一個目標，他在4月要求B同學到空教室，方男拿著繩子將學生手腳綑綁住，撫摸其生殖器，B男奮力想掙脫，卻因手腳遭綁住，只能任由方男宰割。

方男食髓知味，9月又利用抽考、心理輔導等名義，把其他幾位學生找到空教室，以權勢逼迫同學全裸後加以猥褻。

最誇張的是，方男還在模擬考期間，要求其中一名D同學全裸趴在椅子上，方男再用濕紙巾將手指包住，插入學生肛門，行徑惡劣。

檢警調查，方男相當狡猾，都以循序漸進的方式，博取學生信任，再藉由功課教學等藉口，慢慢對學生施以毒手，學生剛開始因害怕，不敢對外聲張，直至A同學父親發現有異，主動報警全案才曝光。

新北地檢署認為，方男罪行重大，且始終否認犯行，甚至稱自己遭到誣陷，請求法院從重量刑。

(中時 )