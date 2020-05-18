對於坊間有不肖業者利用社區防火講習，以半強迫方式推銷「瓦斯防震器」，市議員陳世凱呼籲主管機關應徹底了解並處理。（林欣儀攝）

台中市驚傳有不肖業者利用到社區舉辦防火防災講習時，趁機推銷「瓦斯防震器」產品，且售價較市價高數倍，受害民眾向市議員陳世凱陳情，不滿該業者採半強迫方式要求民眾安裝，陳世凱則痛批市府對此情況沒輒，無能到連為市民權益把關都做不到。

市府法制局表示，此類行為屬消保法所稱「訪問交易」，消費者可於收受產品後7日內退回或主張無條件解除契約，若業者遲遲未告知如何解約退費者，消費者可於收到商品後4個月內行使上開無條件解除權，要求業者取回商品並退還費用。

陳世凱指出，「瓦斯防震器」雖非屬中央法規應實施認可的消防設備，消防署未訂定檢驗標準與安裝人員的資格等限制規範，未料，卻遭業者鑽漏洞，藉以假冒消防員身分、趁機誇大產品效果，且還在講習後由業務員跟隨致民眾住處做強迫推銷，不但違反公平交易法、甚至可能觸犯刑法強制罪。

陳情民眾私下向陳世凱服務處表示，該瓦斯防震器每組2個、售價近8000元，他上網搜尋，卻發現有賣場1個只賣不到1000元，業者的作法不但試半強迫銷售，價格令人咋舌。

陳世凱質疑，業者利用舉辦防火宣導講習的機會進入社區賣產品，他日前詢問台中市消防局，得到的回覆卻是根本沒接到過陳情，顯示消防講座宣導及實質稽查工作根本沒落實執行，很擔心此種銷售模式在中市生根、造成更多人受害，要求市府應加強宣導。

(中時 )