防疫期間壓力大，總難紓解嗎？蘋果旗下原創影集訂閱服務 Apple TV+ 第一部原創喜劇《神話任務：黑鴉之宴》，釋出以 iPhone 拍攝的 work from home(WFH) 爆笑番外篇 Mythic Quest: Quarantine 預告，絕對紓壓，必須收看！

Apple TV+ 獨家原創喜劇《神話任務：黑鴉之宴》（Mythic Quest: Raven’s Banquet）自2月推出以來海內外反應熱烈，而全新製作的抗疫特別版《Mythic Quest: Quarantine》邀請大家繼續追蹤這個史上最受歡迎網路遊戲的製作團隊，一同經歷社交隔離生活：在家工作、網路會議，都讓自大狂老闆 Ian、神話女程式設計師 Poppy 等人無所適從、醜態畢露、鬧出笑話連篇！

Mythic Quest: Raven’s Banquet — Quarantine | Apple TV+

特別版片長半小時，由編劇及男主角 Rob McElhenney 連同女主角 Charlotte Nicdao 等原班人馬，於美國各地家中隔離期間各自以 iPhone 拍攝而成。《Mythic Quest: Quarantine》即將在5 月 22 日於 Apple TV+ 推出，預告片現在已經上線，還沒看過這部影集的體朋友可以把握機會收看。Apple TV+ 提供每一位用戶可試用 7 天的優惠，之後可以月費 NT$ 170 是或是年費方式訂閱使用。

(科技)