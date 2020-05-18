內閣改組傍晚徵詢告一段落，其中政院高層包括副院長陳其邁、祕書長李孟諺、副祕書長何佩珊及7位政委都留任，故宮院長吳密察也續任，政院發言人則由現任行政院簡任秘書丁怡銘接任。

政院幕僚表示，蘇貞昌院長內閣人事徵詢已告一段落，在行政院部分，副院長一職委請陳其邁繼續襄助。政院幕僚說，院長認為過去一年多來，陳其邁在副院長一職上表現非常辛苦、稱職，對於蘇揆指示的工作都使命必達。而去年從協助防範非洲豬瘟、防治登革熱到今年的對抗武漢病毒，陳其邁都發揮醫療公衛專業，整合各部會防疫，並協助院長做出重要的決策判斷。希望陳其邁能夠以其醫療與公衛專業，在後疫情時代，繼續在執政團隊貢獻。

秘書長一職則是由李孟諺留任。政院幕僚指出，李孟諺是基層公務員出身，有水利工程的專業背景，是國家長期培養的專業公務人才，也長年與蘇揆共事，熟悉蘇揆的施政風格，能夠忠實執行蘇揆命令，但又能轉譯成部會公務同仁理解的語言文字，是行政院這部大機器能夠運轉順暢的最關鍵人物。

另9席政務委員部分，政院幕僚則表示，蘇揆認為，林萬億、吳澤成、張景森、鄧振中、龔明鑫、羅秉承及唐鳳等七位政委，都對各自督導協調的部會與政策業務相當熟稔，過去一年多來，也多能配合整體執政團隊的施政理念與節奏，所以七位政委皆繼續留任。此外，政院幕僚說，蘇揆也任命行政院顧問兼任院長辦公室主任黃致達轉任政務委員，黃致達長期參贊從蘇貞昌第一個閣揆任期起，後歷經張俊雄、林全、賴清德，以及去年蘇貞昌再任閣揆，黃致達都擔任內閣重要政策智囊。蘇揆期勉他與其他政委共同分工在重大政策的協調整合，協助蘇揆推動施政。另一席政委則視行政團隊組成新隊形後，再邀請優秀人才加入。

政院幕僚也說，蘇揆重視政院的政策溝通與宣傳，副秘書長何佩珊一年多來，協助溝通國會，特別是執政黨立院黨團，成功推動多項重大立法，政院幕僚說，蘇揆也請何佩珊繼續擔任副秘書長，負責國會及黨團溝通與推動立法的重要工作。而發言人Kolas Yotaka出任總統府發言人後，行政院發言人一職由現任行政院簡任秘書丁怡銘接任。丁怡銘從上次新北選舉時，就是新媒體宣傳的總操盤手，特別是過去一年多來，從蘇揆的新媒體社群開始，帶動整個內閣各部會新媒體社群，都展現出更為快速、活潑與接地氣的政策宣傳與新聞因應的風格變化。接任行政院發言人後，希望能夠強化新媒體時代的宣傳與政策溝通。

另故宮博物院院長由吳密察留任，台美事務委員會主委由現任駐世界貿易組織（WTO）副代表楊珍妮擔任，原主委林良蓉執政團隊另有安排。

此外，政院幕僚也表示，蘇揆與各部會首長針對政務次長的部分交換意見，經過相關思考與徵詢後，各部會新任政務次長包含：財政部新任政務次長阮清華、教育部新任政務次長蔡清華、交通部政務次長陳彥伯、勞動部政務次長王尚志及王安邦、科技部政務次長林聰敏、國發會政務副主委游建華、金管會政務副主委許永欽、原民會政務副主委谷縱‧喀勒芳安、客委會政務副主委鍾孔炤及僑務委員會政務副委員長徐佳青。

內閣改組，一口氣換了11名政務次長，在政院公布的名單中，新任的政務次長級官員，還有科技部政次林敏聰、原民員會副主委谷縱‧喀勒芳安、客委會副主委鍾孔炤。

其中徐佳青是前民進黨副祕書長、鍾孔炤為前立委、許永欽為現高檢署檢察官兼行政院洗防辦公室執行秘書、王安邦為現桃園市民政局長、前社會局及勞動局長、蔡清華則為現文澡外語大學特聘教授。

(中時 )