受到新冠肺炎疫情影響，部分外銷訂單及內需市場都有減少狀況，農特產品行銷也成為相關單位重要課題，雖然離麻豆文旦產季仍有一段時間，但依照目前結果狀況看來，產量應該與去年狀況相當，屆時出產銷售，會受到新冠肺炎影響程度不得而知，農委會主委陳吉仲去年曾開出政策支票，承諾今年續辦大果文旦收購加工計畫，農民也希望相關單位能超前部署，提早規畫因應。

去年文旦豐收，為穩定產銷，農委會在全台辦理文旦大果每台斤10元的收購加工，光是台南的麻豆、下營、官田等重要產區就收購815公噸，麻豆區農民李明彥去年也有參加，他說許多農民都肯定這項政策，今年應該繼續辦理。

台南區農改場果樹專家張汶肇表示，根據目前生長狀況推估，後續幾個月生長期如果沒有颱風攪局，預估今年文旦產量跟去年盛產狀況相當，1分地平均來說都有7千台斤以上產量，高單價的「老欉」文旦園，應該也會有約3、4000千台斤產量。

去年麻豆、下營區農會是台南市收購大果文旦的窗口，麻豆區農會總幹事孫慈敏指出，今年適逢農曆閏4月，大果文旦的產季應會提前，整體的文旦內外銷市場是否會受到新冠肺炎疫情影響仍是未知數，她已向農委會建議要超前部署，盡速敲定大果文旦收購計畫；農糧署南區分署長姚志旺說，大果文旦收購一定會續辦，數量仍在討論，但變化應該不大。

(中時 )