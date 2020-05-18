受到疫情影響，陸美貿易關係再現緊張氣氛，先前美國總統川普就曾揚言，要美國企業撤離大陸否則將課新稅，最新路透社報導，目前已有美國官員及議員開始研擬草案，其中，包括減免稅收、擬訂新規、及推出約250億美元的補貼等，來協助美國供應鏈遷出大陸，由此可見，美國政府軟硬兼施，無不就是希望可以將美企拉回國內生產。

路透社報導，美國幾位現任與前任的政府官員、企業高層以及國會議員正在熱烈討論研擬草案，促使美國供應鏈遷出大陸，包括透過像是實施稅收減免、推出新規、及250億美元的遷移基金補貼，來協助美國企業回國生產，以減少對大陸的依賴。

報導中提到，美國參議員Lindsey Graham表示，新冠疫情是個警訊，提醒我們過於依賴大陸等其它國家提供醫療用品會是怎樣的情況。

共和黨參議員Josh Hawley則致力推動醫療供應鏈本土化，希望透過投資補貼，鼓勵美國企業增加在地生產。此外，同黨參議員Marco Antonio Rubio也於5月初提出一項議案，禁止向大陸出售敏感商品，並提高美企從大陸獲利的所得稅收。

同時，據兩名官員表示，華府也有一個具爭議的提案，即是撥款最多250億美元給生產基本商品的企業，讓它們把產線轉移到美國，確保其國內供應無虞。不過，該提案並沒有得到議員公開支持。

此前，美國總統川普也在14日放話，可能對在境外生產商品的美國企業徵收新稅收，綜上所述，美國政府從「軟性」的補貼政策、柔性勸導；到川普「強硬」的放話、甚至可能採取的徵稅手段，都可以看出川普殷切地希望美企將產線撤離大陸，實行美國製造。

(中時電子報)