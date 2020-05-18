共享機車龍頭WeMo Scooter 今宣布率先推出LINE官方帳號及租車服務功能，WeMo Scooter 創辦人暨執行長吳昕霈表示，疫情以來因為使用共享運具人數增加，WeMo騎乘時數大增超過7成，有信心透過與LINE官方帳號合作，打造 「移動＋」新經濟，要讓註冊會員數由目前35萬人翻倍至70萬人。

WeMo Scooter表示，不但是LINE官方第一個合作上線的共享電動機車服務，更積極串連消費者多元生活圈、擴大結合線上、線下合作夥伴，陸續推出各項優惠活動，讓消費者無論購物、美食、玩樂、學習與工作，盡享便利及優惠，也帶動商圈店家商機，打造「移動＋」新經濟！

吳昕霈表示：「 WeMo Scooter 始終以用戶需求為服務核心，持續領先市場提供更優質的交通體驗，秉持不侷限於共享交通服務，一步步創新挑戰車聯網應用再進化。即日起除了專屬APP可開啟服務外，也可直接用 WeMo Scooter LINE 官方帳號使用租車服務，全面提供消費者更獨一無二的便利體驗。

LINE 在全台有超過2,100萬月活躍用戶，深入全台民眾生活， 透過 WeMo Scooter LINE官方帳號，可24小時隨傳隨租 WeMo Scooter，真正做到一邊聊天、 一邊租車相約出行，提供消費者更便利、更直覺的創新服務。」

WeMo Scooter 今年進一步擴大服務觸角，推展「移動＋」新經濟願景，除「＋」上LINE官方帳號，更「＋」結合線上、線下店家夥伴，深入消費者社群以及購物、美食、玩樂、學習與工作等五大生活圈，同時透過合作優惠、提供便捷的租車服務等方式，提振商圈經濟。

WeMo Scooter 透過長期洞悉會員使用數據及消費行為發現，在大台北地區用戶，交通移動範圍涵蓋了十大消費商圈，除了基本通勤外，更深入食衣住行育樂生活圈，消費力展現主要以美食（93％)、購物（69％)與玩樂（30％)；用戶中超過9成表示，使用 WeMo Scooter 服務後無需遷就交通距離，想去哪就去哪，也同時增加了消費頻次與消費力。新交通零售消費力正夯，近6成消費者表示，希望使用 WeMo Scooter 去消費同時，獲得零售通路專屬優惠。

(中時 )