倫元投顧分析師陳學進表示，台股18日開低震盪拉回，終場下跌74.37點，跌幅0.69％，收在10,740.55點，櫃買指數同步收黑，終場走跌0.67點，跌幅0.47％，以140.97點作收。三大法人方面，外資續賣157.01億元，投信續賣8.51億元，自營商續賣2.32億元，外資於台指期貨市場上更是大幅減碼4,900口多單，累計淨多單部位為35,957口，心態呈現謹慎中性偏多。

台股18日受到壓抑的利空主因仍在於中美衝突的升溫，美國商務部15日發布新的出口限制令，全面禁止使用美國軟體及相關技術的晶片供應商，在未事先取得美國政府核可的情況下將產品出貨給華為，連帶相關供應鏈如台積電、欣興、南電、穩懋、宏捷科、全新、台光電、聯茂、台燿、聯亞、京元電、精測等個股18日紛紛重挫，連帶大盤同步開低下殺。

然而各國政府實行無限貨幣寬鬆（QE）外，政策面與內資法人心態也偏多不變，使得18日盤面上仍不乏有個股活蹦亂跳，甚至亮燈漲停再創新高，包括恆大、康那香、合一、中天、國光生、高端疫、瑞基、亞諾法、熱映、大學光、美利達、巨大、桂盟、建大、中華車、智冠、網龍、世紀鋼、力旺、台通、祥碩及聯發科等。多頭人氣未消散前，對於大盤短線的震盪，投資人也就無須過於擔心。

個股方面，本周納入投資組合的雃博，推出陽壓呼吸器新品搶防疫商機，股價18日再度亮燈鎖漲停，預期後市只要多方趨勢及法人大戶心態積極偏多不變前，仍有大漲再創新高的機會。

(工商 )