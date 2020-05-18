永誠國際投顧分析師李忠興認為，美國商務部15日宣布華為新禁令，除非獲得供貨許可，否則禁止半導體廠商將含有美國軟體和技術的產品賣給華為，台積電也受新規定限制，15日ADR下跌4.41％。鴻海也因第一季每股獲利0.15元，創20年以來首季新低，股價開低走低，加上大立光跌破4,000元整數關卡，蘋概三王領跌，雖有傳產類股撐盤，指數跌幅不深，但個股強弱走勢迥異，操作務必要堅守紀律。

就技術面而言，KD指標的K值跌落50以下，是3月26日（當天K值49.25）以來的最低值，而50是KD指標強弱勢的分野，也就是說，從3月26日轉強以來的盤勢，5月18日開始轉弱。而中線指標MACD柱狀體18日正式轉為負值，也是從3月27日 MACD柱狀體翻正以來，首度轉弱，操作面宜汰弱留強。個股方面，本周納入投資組合的中天，子公司合一天價授權金入袋，中天實質受惠，外資大舉加碼。

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