逐洞賽│啟發投顧分析師楊基政 17:342020/05/18 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，台股18日跌破10,800點關卡，大盤橫向整理格局不變，反覆打底及擴底中，當前切勿追高殺低，且月線支撐為關鍵點位，在月線未跌破前，宜採買黑賣紅操作策略；反之若失守月線，則建議保守因應，另選股以4月營收具成長性的族群或個股為首選。個股方面，本周納入投資組合的智冠，技術面轉強，有機會續攻。 (工商 ) #智冠 #啟發投顧分析師楊基政 #跌破 #逐洞賽 #台股 也許您會感興趣 推薦閱讀 美股連日重挫 台股跌破5、10日短期均線 12:162020/05/14 財經 《業績-文創》智冠首季優預期 股價重返百元 12:342020/05/14 財經 逐洞賽》摩爾投顧分析師鐘崑禎 17:322020/05/14 財經 逐洞賽》倫元投顧分析師陳學進 17:322020/05/14 財經 逐洞賽》永誠國際投顧分析師李忠興 17:322020/05/14 財經 逐洞賽》啟發投顧分析師楊基政 17:322020/05/14 財經 鴻海首季營收跌破兆元 力拚第2季出現跳升 14:522020/05/15 財經 宅經濟台廠大爆發 遊戲產業成最強黑馬 14:552020/05/15 財經 台股基金力拚上游 5檔報酬率翻正 20:492020/05/16 財經 台股震盪整理 達人換股再戰 04:102020/05/17 產業特刊 財經熱門新聞 美國出重拳 華為高層：災難性影響 - 財經 - 工商 散戶別被騙了！專家洩外資倒貨驚人秘密 - 財經 散戶注意！台股爆4大警訊 這周要小心了 - 財經 520前…台積電恐爆這危機 專家驚洩台股「凶兆」 - 財經 美針對華為修改直接產品規則 華為霸氣回應：可以解決 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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