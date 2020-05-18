啟發投顧分析師楊基政表示，台股18日跌破10,800點關卡，大盤橫向整理格局不變，反覆打底及擴底中，當前切勿追高殺低，且月線支撐為關鍵點位，在月線未跌破前，宜採買黑賣紅操作策略；反之若失守月線，則建議保守因應，另選股以4月營收具成長性的族群或個股為首選。個股方面，本周納入投資組合的智冠，技術面轉強，有機會續攻。

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