台灣之星18日宣布，與諾基亞NOKIA完成簽訂5G部署合約，未來將積極利用大數據針對全台各大精華商圈人流量進行統計分析，目標今年開台時5G涵蓋全台126個精華商圈、3年達成都會涵蓋80％。

台灣之星表示，未來將積極利用大數據針對全台各大精華商圈人流量進行統計分析，演算出最佳基站分布點、優先佈署，目標今年開台時將完成包含台北信義商圈、台北西門商圈、台中逢甲夜市商圈及高雄夢時代商圈等126個精華商圈與百貨周邊地區之涵蓋，並於三年內達成全台都會熱區涵蓋率80％之建設目標。

台灣之星總經理賴弦五指出，長期以來，諾基亞NOKIA都是台灣之星非常重要的策略合作夥伴，早在2016年就攜手展開佈局、深化合作。2017年雙方正式簽署合作備忘錄，宣告發展5G生態系的決心。2018年起更共同打造5G實驗網計畫，針對智慧城市、智慧家居與智慧醫療保健等多元領域進行應用研發，並完成5G實驗室網路整合。

面對即將到來的5G，賴弦五表示，台灣之星會做好充分準備，並持續發揮市場關鍵小業者的影響力、實踐三大一「好」承諾，以開放的心態攜手同業及更多領域產業進行策略合作結盟，擴大跨產業戰力、做大B2B2X商機，共同為台灣電信產業的發展進步而努力。

(工商 )