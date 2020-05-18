韓國瑜哽咽談罷免 「扶龍王」王世堅：多做少說

高雄市長韓國瑜罷免案即將在6月6日舉行，韓國瑜日前首度針對罷免投票表態，發表一支真情告白影片，感性呼籲外縣市民眾當天不要到高雄，並請支持者監票不投票，對此被稱作「政壇扶龍王」的台北市議員王世堅接受訪談，認為韓國瑜身為高雄市長、罷韓投票當事人，自己開口總是會引來批判，發佈這樣的影片也會影響選舉秩序，應該多做少說，甚至只做不說，用實際的政策作為、工作表現，來讓高雄市民看見他的努力。

韓國瑜今（18日）赴議會進行施政報告，正式為請假選總統一事向高雄市民道歉，王世堅認為，韓國瑜現在回歸到用謙卑的態度來面對高雄市民、去向市民致歉只是起步，但覺得韓這一步做得有點晚，不應成天在議事廳和議員開槓，或是躲避議會質詢，逃避議會的監督就等同是在逃避高雄市民。

對於有議員質疑韓國瑜在台上道歉都「照稿念」沒誠意，王世堅則表示，照稿念不代表沒誠意，韓國瑜有沒有誠懇表達歉意，相信高雄市民心裡自有評斷，不過王世堅認為像這樣的道歉，應該要是發自內心，希望韓國瑜可以在上面多用點心，眼睛直視前方，才能夠讓市民清楚地感受到他的歉意。

(中時電子報)