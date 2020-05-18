罹患先天性視障的黃子葉，與同樣罹患視障的筱芳交往10後共組家庭，近日兩人愛的結晶「小地瓜」健康出生，新北市社會局引入專業月嫂到宅幫忙坐月子，夫妻倆雖無法看清小地瓜模樣，但透過月嫂教導，透過觸摸更了解孩子需求，只盼孩子能健康長大。

黃子葉讀大學時，在一次校外活動中認識筱芳，兩人畢業後持續交往，也都以按摩為業，愛情長跑10年後結婚，並迎來愛的結晶「小地瓜」。

筱芳表示，兩人對於小生命的來臨，既期待又怕受傷害，因此在產檢期間一直問醫生，等小地瓜誕生後，兩人雖然之前有在愛明發展中心上過課，學習如何照顧小寶貝，但仍然手忙腳亂。

新北市社會局今年3月推出「弱勢家庭坐月子到宅服務」，由月嫂到宅幫忙新生兒和產婦照顧，還有月子餐製作和家務協助等，紓解小倆口照顧壓力。

專業月嫂張梓芸教導兩人如何包尿片、換衣服、洗澡等，又像是吐奶了，如何用手觸覺摸到胸前黏黏濕濕的感覺，至於尿片濕了，則摸起來像果凍等，提醒兩夫妻育兒秘方。

兩夫妻非常感謝月嫂的協助，雖然眼前只能看到模糊的「小地瓜」影像，但黃子葉說：「小地瓜很快就會長成大地瓜了！」

(中時 )