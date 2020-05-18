因為新冠肺炎疫情的影響，全中運、大運會與身心障礙運動會都被迫延期，甚至還一度傳出取消，不過，隨著疫情逐漸趨緩，體育署今天下午在教育部召開全中運和大運會的組委會會議，會中決定兩項綜合賽會復辦，全中運的日期訂在7月18日至23日，而大運會的日期則選擇在10月31日至11月4日舉辦。

全中運攸關著國三和高三生的升學資格，而且還有不少縣市提供好成績的選手培訓金和營養金，因此備受各縣市中等學校的重視。至於大運會則是應屆畢業生想要朝向教練職務的一個管道，不少大四選手都想要在這個賽會拚取好成績。

由於新冠肺炎疫情肆虐全球，幾乎所有體育賽事都延期或是停辦，全中運、大運會以及身心障礙運動會都宣布延期，幸好台灣防疫超前布署成功，至今已連續11天零確診，所以體育署今天下午先召開全中運組委會，經過討論後再維持「疫情結束兩個月」的前提下，決定在7月18日在屏東復辦，應屆畢業的國三和高三生都可以參加，保持原有的權益。

大運會則是因為主辦的高雄大學提出異議，加上主辦的資源沒有像屏東縣政府那麼多，因此在經過激烈討論後決定在10月31日至11月4日進行。

體育署學生組組長王漢忠表示，這次會議在討論後所有與會人員一致同意復辦，初步決定7月18至23日辦理，屏東縣政府會訂定防疫辦法，體育署會協助主辦單位辦好防疫措施，並且關注中央防疫中心的疫情，提醒各縣市政府必須做好防疫，全中運將以完成報名選手參加。

王漢忠說，大運會延期至10月31日至11月4日舉辦，高雄大學在考量資源問題，需要體育署多幫忙，加上高雄大學正在遴選新校長，預定8月1日上任，因此需要給新校長一段時間適應，8月31日高雄大學會提報防疫方法。

全民組組長呂忠仁表示，全民運延期至10月中於花蓮縣舉辦，原定本月在台東舉辦的身心障礙運動會，暫定延期至11月27日至30日復辦。

體育署長高俊雄說，全中運決定不開放觀眾進場，但田徑開放觀眾觀看，游泳項目將尋找室內游泳池辦理，開閉幕典禮則是簡約辦理。

(中時 )