南投市50歲江姓男子，菸與檳榔不離口，罹患口腔癌與食道癌，經過治療5年後檢查都無癌細胞；近日覺得嘴破難受，就醫後發現癌症復發，追問下發現他沒有戒菸，且半年來忍不住又開始嚼檳榔，復發悔不當初！

衛生福利部南投醫院醫師吳昭寬表示，9成的口腔癌患者有吃檳榔習慣，檳榔中的檳榔素和檳榔鹼會誘發頭頸部癌症，對人體上皮黏膜細胞，會有加速分裂的情形，即所謂癌化癌變的可能性。

吳昭寬指出，許多民眾誤以為戒檳會造成牙齒崩壞，而以此為藉口，事實上嚼檳榔的民眾，常忽略口腔保健而造成齲齒或牙周病，而嚼檳榔會讓口腔的疼痛感麻痺，而不知牙齒和牙齦已經生病，開始戒檳榔時，疼痛痠麻感出現，才會認為戒檳會致口腔不適！

口腔癌患者應盡速戒除菸、檳、酒等對口腔黏膜有刺激性的物質，保持口腔衛生，不要抱持著「沒有這麼巧」的僥倖心態，當心癌症再度復發，不僅枉費先前治療的努力，還要面對重新再接受治療的焦慮。

吳昭寬表示，如果出現超過2周以上未癒合的口腔潰瘍；口腔內部或周圍發現腫脹、硬塊、白色脫屑的斑塊，或者長了腫瘤，口腔部位有痲木或疼痛，碰觸後容易出血的腫塊，喉嚨感到有異物，久治不癒的咽喉疼痛，吞嚥、咀嚼時感困難或疼痛，張口受限、舌頭的運動異常等症狀，應盡速至耳鼻喉科就診。

(中時 )