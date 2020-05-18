北投公有市場自1981年興建，至今已近40年歷史，雖未達使用年限，但年久失修，市府耗資5億元大整修，並預計在大豐公園規畫中繼市場，將400多個攤商暫且搬遷過去，但議員擔心發包工程延宕，且民眾將少了公園休憩空間及停車位等，恐招致民怨。市場處長陳庭輝回應，會加強地方溝通。

台北市長柯文哲力拚任內完成五大市場改建，北投市場被視為最後一座，預計今年度完成招商統包，中繼市場預計明年1月開工，工期8個月；北投市場整修預計明年10月開工，工期1年4個月；中繼市場拆除及北投市場整修開幕，預計預計2024年1月。

議員潘懷宗質疑，北投市場表定10至12月工程發包，但他很擔心會流標而延宕，因明年9月正值市議員選舉，若延宕將導致大家都被罵到臭頭，所以他要求發包延宕不得超過表定6個月，否則就找市場處麻煩。

「中繼市場地點要重新思考！」議員林世宗痛批，大豐公園有超過20年以上的樹木，擔憂移除時造成大量汙水，且很多民間團體擔心會停車位不足、沒運動空間，建議地點可考慮七星公園或鐵路宿舍。不過議員楊靜宇則說，相信已找不到其他地方做中繼點。

陳庭輝表示，北投市場改建是「穿西裝、改西裝」中繼市場仍會把減少的停車格填補回去，並保留籃球場、網球場做運動空間，公園處也會協助移除樹木、不讓汙水排入磺港溪，會持續與民眾溝通；另外若能如期發包，就會按照時程走。

(中時 )