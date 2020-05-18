來自土耳其的藝人吳鳳，前年拿到台灣身份證成為正港台灣人，近日他分享帶著妻女在台灣玩的影片，未料竟有酸民攻擊他老婆長相，甚至說他是為了身分證才結婚，讓吳鳳忍不住開腔反擊「有腦袋再來酸吧」。

吳鳳日前在Youtube頻道上傳和妻女到萬里出遊的影片，沒想到有人惡劣留言：「你娶個這麼醜的老婆是不是為了騙我們台灣身分證啊」，對此發言，吳鳳直接在臉書公開回應：「說真的我不生氣他說老婆很醜，因為我覺得老婆很美。但我只是希望這個酸民至少有腦袋再來酸吧！」

吳鳳臉書全文。（圖／翻攝自吳鳳臉書）

吳鳳直言該名網友對臺灣的法律一點都沒有概念，解釋不會因為跟臺灣人結婚就可以取得中華民國的身分證。吳鳳是依照108年國籍法修法通過的「高級專業人才」條例，讓有特殊貢獻的外國人不用放棄原本國籍，也能申請取得台灣身分證，「而我是屬於文化領域，申請過程中舉證很多資料，包含得過金鐘獎、主持節目、出中文書、舞台表演、出席的活動等等。最後透過文化部推薦，內政部審核通過而取得。」

吳鳳表示申請過程雖不容易但非常值得，「我是確確實實跟你們有一樣權利義務的臺灣公民。」最後更甜蜜告白老婆「我覺得像我老婆這樣的人一千年沒出現幾個，不管酸民多酸，她都是我心目中最美的女生，我每天都很珍惜她。」

(中時電子報)