中美貿易再生矛盾，加上新冠疫情出現二次感染，拖累亞洲投資氣氛，也讓國際資金進一步從亞洲股市撤出，上周除了大陸力守5.73億美元的資金淨流入，和越南小幅流入0.98億美元之外，其餘亞洲國家均全數失血，其中又以同為科技出口導向的南韓和台灣遭外資賣超最多，雙雙達16億美元，並已連兩周遭到調節。

另外，印度亦面臨4.53億美元的淨流出壓力，一反前一周獲外資大買20億美元的多方氣勢。東協市場方面，上周則以經濟高度仰賴觀光的泰國股市失血最甚，單周遭資金淨流出4.11億美元，累計資金淨流出周數已進入第18周，印尼和馬來西亞股市上周同樣分別失血2.78億美元和1.69億美元。

將時間拉長來看，大陸股市依舊是外資加碼的重點市場，今年以來累計吸金達60.36億美元，也是主要亞股中唯一保持累計淨流入的市場。反觀南韓和台灣股市資金動能則相對疲弱，累計今年來流出金額雙雙突破200億美元。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，自疫情爆發以來，大陸官方積極為市場挹注流動性，搭配一系列大規模的財政寬鬆措施，在大陸疫情可望「先進先出」的高度預期知下，外資對大陸股市的態度相較其他亞股更為正面看待，反映在資金流向上，國際資金已連續10周大舉加碼大陸股市。

林雅慧指出，大陸4月工業增加值年增達3.9％，為新冠疫情爆發以來首度回正，顯示經濟復甦的早期跡象。伴隨疫情趨緩，原定於每年3月登場的兩會，於本周(5月21日～22日)召開，不論是兩會的召開，還是學校陸續復學，顯示大陸對其防疫有一定程定信心，也開始允許大規模群聚活動，整體政策重心逐步移轉至經濟正軌化。

林雅慧說明，由於過往無論A股、H股在兩會結束後都呈現逐步上漲趨勢，凸顯政策定調有助市場信心與股市表現。由於疫情挑戰嚴峻，預期大陸官方將「穩就業」列為首要目標，並淡化全年經濟增速的具體數字，且推出更為積極的財政政策。預料應可順利通過發行2兆人民幣抗疫特別國債，考量先前已提撥2.8兆地方專項債，加上5月追加1兆人民幣額度，推估2020年大陸廣義財政佔GDP規模約14％。

不過，林雅慧也提醒，內需復甦力道仍偏弱，社會消費品零售總額下滑7.5％，降幅超過預估的6％，且失業率進一步升至6％。尤於近期大陸境內出現二次傳播且境外疫情仍有高度不確定，整體經濟前景仍面臨極大挑戰。

在股票投資上，林雅慧認為，股市產業獲利表現分歧，類股輪動下，主動管理重要性提升。各行業受疫情影響及結構性轉變有所不同，尤其是線上購物、金融及教育等消費習慣轉變下，可留意相關行業，現階段相對偏好盈利能維持正成長、有可能增加資本支出的科技、醫療保健等產業。

至於債券部份，林雅慧說，由於無風險利率長期可能留意低檔區，現金回報率偏低下，尋找收益需求不減，短期偏好高品質企業債，亦可留意財政體質較健全的新興債、亞債等。

面對近期中美貿易再傳緊張，林雅慧分析，短期全球化不致隨中美貿易紛擾再起而持續倒退，但大陸製造業佔全球比重由2000年的7％已躍升至2008年的25％，過往集中於大陸的生產供應鏈基於風險考量，將不排除分散至東北亞的南韓、台灣及南亞、東南亞等地，亞洲仍將是最主要的受益區域。

(工商 )