為協助投資人扭轉受疫情影響的不利，上海商銀與富蘭克林於5月20至22日連續三天，在上海商銀PUKII官方臉書粉絲團共同舉辦「掌握契機、穩住局勢─2020全球投資展望─線上理財講座」，由上海商銀財富管理部協理仲向榮與富蘭克林證券投顧研究部副總經理羅尤美，針對當前投資人最想了解的「防疫投資策略」、「定期定額投資」與「領息族」三種主題逐一詳解，同時答覆投資人最想釐清的投資疑問。

上海商銀表示，配合中央流行疫情指揮中心的規定，該行暫停辦理大型實體說明會，但貴賓理財諮詢服務卻不停止，這次攜手基金專家富蘭克林，將說明會搬到網路，服務更多有投資疑惑的投資人，以調整資產配置的積極作法，取代忍痛贖回退場，用更正向的態度及策略掌握下一波漲勢的契機。

百年老店上海商銀長期經營策略以穩健風格為主，掌握金融科技的發展潮流，積極發展更快速、便利及多樣化的數位金融服務。該行強調，長期以來秉持「處處為您著想」的理念，透過官方臉書即時發送銀行訊息，主動與廣大粉絲客戶對話，這次把講座搬上社群媒體，同時動員分行理專，虛實整合、線上線下合作，兼顧防疫與投資，為客戶的財富打拼。

上海商銀指出，該行財富管理團隊觀察到，現代人理財觀念逐漸改變，因此提出「做對三件事」，包括每月擠出一筆錢、挑選工具、堅持到底，輕鬆達成財富自由的方案，以此來協助客戶理財規劃，降低金融風險外，更可提升理財目標，加速圓夢計畫。

且因應肺炎疫情重創全球，上海商銀說明，近期推出「金三角」的策略及「微笑投資法」，從極保守到趨向積極的四種策略，協助客戶因應疫情的投資風險，並建請客戶可以將可理財資金分為六等份，以有策略、目標的紀律方式重建投資理財部位，至少在這一波全球財富重分配中不要完全缺席。在關懷客戶方案方面，該行祭出定期定額日日扣、得獎基金手續費折扣等多重優惠，協助客戶安全度過防疫期。

(工商 )