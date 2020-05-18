美中貿易紛爭近期似有捲土重來之勢，用來衡量市場恐慌氣氛的VIX指數，上周彈升13.97%，創下3月底以來最大單周漲幅，市場氣氛趨於緊張，也可以從股票基金動能一窺端倪。根據最新EPFR，主要股票型基金全面失血的狀況已進入第4周。

以成熟市場來看，美股基金和歐股基金分別已連4周和5周遭到國際資金提款，上周再雙雙流出15億美元，所幸失血幅度已較前一周收斂。

在新興市場部份，則以新興亞洲基金流出36.37億美元最鉅，連續資金淨流出周數進入第6周。全球新興市場基金雖遭遇連續13周失血的窘境，但單周流出金額僅約前一周的一半。若從今年以來的資金動能來看，拉丁美洲以9.44億美元，穩居全球唯一吸金的股票型基金。

摩根投信環球市場策略師林雅慧指出，全球4月製造業PMI指數，除中國以外，多低於景氣榮枯線的50大關之下，顯示疫情對製造業衝擊逐步顯現，特別是服務業，在社交隔離措施影響下表現更為弱勢，隨著近期歐美各國陸續解封，建議投資人可以留意未來染疫人數是否二度反彈，以及消費者購買力及是否改變其消費模式。

林雅慧進一步指出，經濟增長率若由數字面觀察，下半年雖可能呈現V型反彈，但增長復甦卻需要較長的時間，倘若實質經濟要回到2019年底的水準，可能要待2020年底或2021年之後，預期經濟活動U型機會比較大。除非疫苗、快速測試及科技解決方案有重大進展，否則經濟復甦步伐仍緩慢。

摩根美國科技產品經理黃奕栩表示，疫情雖然拖累經濟動能、利率水準下滑，但市場對具有成長性投資機會的需求有增無減，近9成的標普500指數成份股企業已公布財報，整體獲利年增率為負13%，但卻仍不乏亮點，其中又以科技股正成長10%最為突出，也是近期表現強勢的族群，預期成長型股票將持續受市場追捧而走高，其中尤為看好目前獲利表現仍相對持穩，且受惠新常態生活的科技類股。

黃奕栩分析，考慮疫情帶來的影響恐延續數年，可多留意與受惠遠端辦公與社交等新型態生活的科技軟硬體製造的投資機會，建議投資人未來擇優佈局，惟短線震盪難免，主動管理以及著重選股的投資策略的重要性將更為提升。

黃奕栩強調，美國企業始終引領科技趨勢風潮，即便科技趨勢自1980年來屢次更迭，但MSCI全球科技股指數前十大持股中，仍多數為美國公司，反映美國科技產業具創新力及人才競爭力，始終扮演著引領全球科技趨勢發展的龍頭地位，股價亦領先表現，因此，布局科技股首選美國，看好美國科技股有望持續有表現。

(時報資訊)