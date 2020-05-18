面對近日愈來愈強烈的要求解除封鎖的民意，要求盡快讓民眾恢復工作頭與日常生活，歐洲幾國疫情嚴重國家如英國、義大利、西班牙，以及德、法等國態度逐漸軟化，明知解封會冒著第二波疫情的風險，仍決定採取謹慎的措施逐步解除封鎖讓民眾恢復部份正常生活，同時有限度放寬旅行限制。

據《英國廣播公司》報導，英國首相強生在執政的保守黨視訊會議上表示，希望能讓英國在7月底之前恢復正常生活。他說，完全理解民眾對英格蘭解除封鎖的復雜規定感到沮喪的情緒，但在下一階段應對新冠病毒措施和取消限制，還需要有更加複雜的防疫措施。

強生的說法顯示英國民意對於解除封鎖的限制還有很多批評，英格蘭地區前13日略為放寬防疫措施，鼓勵一些無法在家工作的民眾返回工作場所上班，但建議民眾盡可能避免乘坐公共交通工具以防止傳染。英國其他地如蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭目前仍堅持繼續抗疫封鎖政策。

英國政府還宣佈，從6月1日起重新恢復英格蘭小學上課，但此措施受到部份地方政府、教師工會及家長質疑，認為解封過早太不安全。但同時也有民眾認為解封動作太慢影響其生計，並開始集會表示反對抗疫封鎖措施。

目前英國官方統計的新冠病毒感染人數超過24萬，死亡超過3.4萬人。

報導說，歐洲各國也相繼放鬆封鎖，義大利總理孔特表示，經過對疫情風險的仔細計算，政府準備進一步放鬆新冠毒封鎖措施。雖然傳染人數曲線可能再次上升，但該國已經無法等待新冠病毒疫苗，必須重啟經濟以保障民眾生活。

孔特宣佈，從6月3日起，將允許國內旅行與其他國家往返的旅行，健身房、游泳池和體育中心將於5月25日重新開放，電影院和劇院將於6月15日重新開放。來自歐盟國家的旅行者無需接受為期兩周的隔離，即可進入義大利。

報導說，上述措施是義大利在經歷兩個多月的封鎖後，努力恢復經濟的重要一步。目前義大利已有超過3.1萬人死於新冠病毒，僅次於美國和英國，目前位居全球第3。

疫情狀況稍好的西班牙17日的新增死亡人數為87人，是2個月來單日死亡人數首次降至100人以下。因此西班牙疫情相對較輕的地區已於11日起放鬆部分限制措施，渉及全國約半數人口，但首都馬德里和另一大城市巴賽隆納尚未解封。

西班牙解封措施包括餐廳可開放一半室外座位，教堂、劇院、博物館、健身房等場所也能有限度開放。依西班牙官方資料顯示，該國累計新冠病毒確診超過27.4萬例，死亡人數超過2.7萬。

德國、法國等歐洲其它國家都也於5月份開始有限放鬆自3月份開始實施的防疫限制措施，謹慎進行復工複產活動。

(中時電子報)