台泥(1101)下午舉行法說會，董事長張安平直言，新冠肺炎疫情引發的經濟海嘯開始襲擊全世界，是百年難得一見全世界性的大蕭條，沒有那個國家可以躲得掉，大家需要放棄各國的歧見，才有可能渡過這一關。

台泥總經理李鐘培說，水泥業受疫情影響較小，大陸水泥市場3月後出貨量就漸漸恢復，4月已慢慢追上去年同期，公司在國際化布局效益日益顯現，葡萄牙去年有760萬噸的產能，而土耳其去年第4季GDP成長6%，基建持續進行，市場看法樂觀。

另外，台泥在前年11月與土取其集團OYAK共組合資公司，近期將進行5家上市及1家未上市的合併，持股比仍將維持在40%左右。

李鐘培指出，依過去SARS、次貸風暴的經驗來看，中後期水泥需求都出現大幅的增加，大陸水泥市場首季雖受疫情影響，但3月後出貨量漸恢復，4月已追上去年同期的水準。

台泥第一季合併營收219.76億元，年減13.3%；毛利率26.3%，年增0.7個百分點；稅後淨利29.99億元，年減24.1%，每股盈餘0.55元。

分析稅後淨利，水泥占比60%、電力33%、其他7%，去年同期的占比則分別為74%、11%、15%。李鐘培指出，水泥獲利下降12億元，子公司獲利下降2億元，但和平電力貢獻增加，整體獲利下滑24%。

(時報資訊)