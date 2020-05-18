新冠肺炎疫情重創全球經濟，國內觀光旅宿業營運亦被受衝擊。香格里拉台南遠東國際大飯店對此快速因應，開創新型態的「品香車」外賣麵包平台服務，以銅板價策略及五星品質創造口碑效益，4月底營收已突破100萬元，本月上看200萬元、成功開闢新藍海市場。

面對疫情造成的消費行為改變，台南遠東飯店除了以既有的中西式外帶單點、便當、家庭套餐與合菜「三餐易帶購EASYGO」應戰外，亦快速提升外帶服務，依地緣關係分析潛在客群，再設計符合需求的產品與經營模式。

經過不斷的嘗試及調整，台南遠東飯店以經濟實惠、不超過百元的價格帶，開發物超所值的麵包、甜食品項，推出「品香車」外賣麵包平台服務，讓以往屬於配角、卻可當做三餐主食的烘焙產品出頭，同時透過社群及口碑行銷，創造粉絲經濟。

台南遠東飯店指出，「品香車」跳脫傳統來店消費模式，讓商品走出飯店、放大品牌能見度，並以銅板價策略和每天新鮮現做的五星品質創造口碑效應，成功開闢新藍海市場，業績至4月底已年增逾10倍，並吸引大量團購及各公司行號指名購買。

而透過新形態營運策略刺激買氣、有效帶動營收表現之際，源源不絕的外賣外送業務也使台南遠東飯店全體員工士氣大振，全都不分職務互相支援，讓飯店靈活調度人力前往生產線協助分類包裝，許多後勤員工也主動申請接受客戶服務訓練，盼能支援第一線銷售作業。

香格里拉台南遠東大飯店總經理周麗華表示，「越是艱困時刻，越要跳脫思維逆境」，除了業主遠東集團持續給予飯店勉勵與支持，也感謝同仁共體時艱，以新思維開創新業態，活化品牌形象，凝聚核心價值，為企業的永續經營奮戰不懈。

台南遠東飯店表示，因應「宅經濟」已成為餐飲銷費主流，飯店擁有雄厚的各式料理廚師群及研發資源，在營養師與衛生經理嚴格把關食品衛生安全的前提下，積極開發外賣即食商品，更已投入冷藏宅配服務，未來將常態性推廣外帶套餐服務。

(時報資訊)