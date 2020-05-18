韓國男團「神話」成員「Eric」文晸赫與高媛熙主演的韓劇《怪咖！文主廚》16日播出大結局，他談到為期4個月拍攝期間印象深刻的事，高媛熙自首說「有很多對不起前輩的事」，透露有一場她受困火場、Eric衝進去公主抱抬她出來的戲，「本來應該要吃少一點的，但我那天三時三餐都吃得飽飽的，體重增加了1、2公斤，拍攝時感覺到他抱得很辛苦。」

還有一幕在床上的浪漫吻戲，本應該內心充滿悸動，但平躺太舒服，拍著拍著竟差點睡著，拍攝時她還說：「我現在立刻就能睡著。」Eric笑回：「睡吧，我們是闔家觀賞的節目。」最後一集2人甜蜜吻戲幕後同樣笑料百出，高媛熙在拍攝前，不斷對著空氣獨自練習吻戲，不僅模樣滑稽，還被其他人吐嘲「親的角度不太對吧」、「歐巴（Eric）的臉會不會太下面了！」，導演只好親自與Eric示範一遍吻戲，但由於彼此臉太靠近，Eric忍不住露出驚慌神情，讓在場的人都笑成一團。

Eric也透露，劇中料理大部分都是他親手料理的，但有時為了鏡頭拍攝的速度流暢感，會省略些小細節，調味上也比較隨意，「但每次端出的料理，高媛熙都還是很捧場，一直說好吃，這點很感謝她。」高媛熙説，她是真心感到驚艷，「尤其是前輩切菜的高速俐落刀工，第一次看到真的是驚訝到合不攏嘴。」《怪咖！文主廚》全劇已在friDay影音上架。

(中時 )