台中市政府2016年開辦愛心守護站，透過超商通路，提供未滿18歲的兒童少年緊急餐食需求服務，市議員謝明源、蕭隆澤、邱素貞18日聯合質詢指出，愛心守護站目前超過1400個服務站點，2019年僅服務10人，今年1至5月僅服務6人，利用人次遽降，社會局表示，市府積極建構台中市社會安全網，近來愛心守護站餐食服務需求已趨緩。

市議會今日進行民政委員會業務質詢，謝明源、蕭隆澤、邱素貞在質詢時關心愛心守護站執行成果，謝明源表示，愛心守護站自2016年7月開辦，透過超商通路，在未滿18歲的兒童少年有緊急餐食需求時，提供餐食服務，擴大服務學校無法發掘有需求的少年孩童，並透過超商人員了解、回報，協助解決孩童家中可能的經濟問題，在無飢餓網絡扮演及時性一環。

謝明源說，台中市愛心守護站目前超過1400個服務站點，2016年時還服務1436人，2019年僅服務10人，今年至今僅服務6人，利用人次遽降，成效明顯不彰，在去年的時候，曾有議員質詢過並且要求市府要徹底檢討執行效果，但社會局並未確實檢討改善，導致利用愛心守護站服務的人數仍偏低。

邱素貞指出，2019年救助金編列50萬元、僅使用800元；今年救助金編列50萬元、至今僅使用480元，政策宣導不足，導致服務人次偏低，有需求的兒少很難透過愛心守護站，及時得到幫助，愛心守護站當時實施的目的無法充分達成，要求社會局確實檢討，對於政策提出改善，讓無飢餓網絡的構成能真正完整。

社會局長彭懷真指出，愛心守護站屬於「預防性服務」，提供有緊急需求的孩童愛心餐食服務，降低兒少遭逢飢餓風險，再轉介社工及學校協助，非定期性提供，與教育局安心餐券為雙軌機制。

彭懷真強調，愛心服務站預算每年皆申請社會救助金捐款補助，今年接獲補助50萬元，據觀察，在市府積極建構台中市社會安全網下，近來愛心守護站餐食服務需求已趨緩，將持續於寒暑假期前，與學校合作宣傳，協助急難家戶孩童與少年度過危機。

(中時 )