香港和台灣一樣，為遏止新冠病毒境外輸入，3月就禁止外國人士入境，同時要求入境公民隔離14天，不過港府祭出的隔離措施是有針對性的，自印度、巴基斯坦等地入境的公民必須到指定地點隔離，相較之下從疫情嚴重的美國返鄉則可居家隔離，這些國家領事館已表達抗議。

自3月25日起，香港封關，禁止所有外國人入境，港人返港，在進行病毒檢測之後，也必須強制隔離14天，不過並不是每個人都可以居家隔離，根據香港政府在疫情官網上公告的入境規定，香港公民若從巴基斯坦、印度、孟加拉、尼泊爾和南非等國入境，不論是搭乘政府專機或是其他航班，入境後，都必須在政府設置的檢疫中心集中隔離14天，自其他國家入境，則可以居家隔離。

網站指出，特別針對這些國家集中隔離，是因為這些國家新冠病毒檢測比例較低，當地官方公布的數據可能無法反映實際狀況，因此必須謹慎處理。

特定國家被要求集中隔離的規定激起部分國家反彈，尤其他們不能理解，美國、英國疫情高居世界前幾名，自這些國家返港的公民卻不用集中檢疫，質疑港府有歧視嫌疑。香港《南華早報》報導，印度是最新一個加入抗議的國家，此前包括南非、巴基斯坦等國都已向港府表達不滿。

印度駐香港領事館領事Ajith John Joshua指出，他已向香港衛生署官員討論，讓自印度返港的公民可以居家隔離。他說，印度已實施全球規模最大、最嚴格的風城措施，以遏止新冠病毒傳播。

針對病毒檢測比例較低的說法，Ajith John Joshua予以駁斥，他說截至14日，印度已經檢測了195萬人，卻只有7.8萬人感染，強調檢測數目比其他確診數相近的國家都還要多。

港府澄清，集中檢疫的措施並非針對種族，而是針對感染風險。

港府目前仍持續撤回滯留海外的香港公民，一架載有249名香港公民的專機今日清晨抵達香港國際機場，一名旅居香港33年的律師Kavita Khosa並未搭上返港專機，不過她表示，未來也會拒絕搭乘撤僑班機返港，因為她認為港府的隔離政策有歧視嫌疑。

(中時電子報)