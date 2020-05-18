梅雨接力賽開跑！梅雨滯留鋒面在今（18）晚起會逐漸靠近台灣，而目前氣象局已對雲林以北等11縣市發布大雨特報，對此，臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》指出，「今天上午的鋒面只是前菜，晚間鋒面主體才會接近台灣」。

18日清晨起已經有部分地區出現雷雨，對此，《天氣風險 WeatherRisk》說明，今天上午鋒面前緣的對流雲系通過，北部、中部的雷雨來的又急又快，但這些都還只是前菜，預估晚間鋒面主體才會接近台灣，開始一連五天的梅雨接力賽。

天氣分析師吳聖宇也在臉書《天氣職人-吳聖宇》提到，清晨開始中北部的雷雨是鋒前不穩定的大氣配合西南季風水氣，再加上台灣地形的海陸鋒轉換所造成的對流發展，但真正的鋒面本體還是要等到今天深夜或明天清晨左右抵達，後續的降雨會是值得關切的點。

中央氣象局也透露，此波鋒面會影響至本周日為止，直到25日至27日鋒面才會逐漸遠離。

(中時電子報)