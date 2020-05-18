全國辦理急難紓困方案截至17日統計，全國平均核定率為23％，新竹市核定率約47.5％，高於全國平均兩倍，成為全國第1，市長林智堅強調，來申請的人就是有需要的人，承辦人要「積極」，是紓困最高原則。
市府指出，擴大急難紓困補助於5月6日起開始受理申請，新竹市首日就有超過300人申請，市長林智堅第1時間要求市府人員以迅速、寬鬆、便利為原則審核，他強調，「來申請的人就是有需要的人」，要求要全力協助，而統計至昨天為止，竹市總共受理3549件，核定通過1432件、共核定1468萬元。
市府表示，擴大急難紓困補助開始受理申請後，林智堅立即召開跨局處會議，要求第1線人員以積極態度解決申請人的問題，短短12天、核定通過1432件，核定率47.5％為全國第1。
林智堅強調，他會做第1線同仁後盾，只要是符合資格者，第1線同仁要盡速核定，市府全力支持，另於各區公所派駐警力，協助維護秩序，此外，3個區的區公所也要向排隊民眾加強宣導申請條件，柔性勸離不符合資格者，減少申請糾紛。
(中時 )
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