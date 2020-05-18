「2020 BE HEROES 未來英雄籃球訓練營」不畏疫情，堅定挺進第5年。BE HEROES未來英雄籃球訓練營由台灣男籃「黃金世代」球星林志傑、田壘、楊敬敏、陳世念、曾文鼎組成堅強教練陣容，親自設計課程訓練內容，針對不同年齡及籃球基礎的學員量身打造兼具趣味與教育意義的籃球課程！今年依然跨足兩地，分別是7月17到19日在新北、8月1到2日在台中舉行，最閃亮的教練陣容，最好玩的籃球訓練營，名額有限，即日起請上BE HEROES官網報名(beheroestw.com)。

5位黃金世代球員今年分別效力ABL寶島夢想家與富邦勇士，儘管受到疫情影響，賽事無法繼續進行，但他們努力維持狀況之餘，更投注許多心力在「BE HEROES未來英雄籃球訓練營」的籌備工作上。在近日疫情趨緩之際，5位教練很開心訓練營得以繼續順利舉行，因為又有機會能將所學與愛籃球的大家分享。「每年藉由舉辦訓練營，看到小朋友對籃球的熱忱與單純，也像給自己一劑強心針，燃起對籃球的熱愛。」田壘說。

現在5位黃金世代球員聚在一起除了討論籃球，更多了奶爸、育兒的話題，林志傑、楊敬敏與田壘的大兒子分別為5歲和4歲，眾人開玩笑期待他們能趕快長大來參加自己爸爸舉辦的訓練營，其中楊敬敏的兒子承襲了爸媽都是中華隊國手的優良血統，雖然才5歲，但身材卻像小學生，曾文鼎開玩笑說，「讓阿敏兒子來參加！我們一定會好好照顧他！」也許未來有機會能看到黃金二代在BE HEROES籃球訓練營上對決！

球場上球迷最愛看的是最有人氣的俠獸對決，但在BE HEROES籃球訓練營裡，最受歡迎的其實是兩位還沒當爸爸的陳世念與曾文鼎，孩子王陳世念總是在課程中設計許多趣味有趣的競賽，並且用生動活潑方式與孩子互動，至於最喜歡曾文鼎的原因？參加的學員回答，「他長得很高，而且頭髮很長！所以我最喜歡他！」童言童語相當可愛，也可以感受到BE HEROES籃球訓練營的歡樂與有趣。

今年BE HEROES籃球訓練營同樣分為歡樂英雄組與超級英雄組，歡樂英雄組歡迎8到12歲喜歡運動的學員參加，感受國手級奶爸對學員無微不至的照顧與用盡心思的教學；超級英雄組則是13到18歲，建議有五對五實戰經驗的選手參加，五位黃金世代球員將在課程中傳授他們在球場上最受用、最寶貴的經驗，幫助選手的籃球實力大躍進。

(中時 )