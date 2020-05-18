由日本知名「京都動畫」打造，也是京都動畫全球最賣座作品的《電影版聲之形》將重返大銀幕！該片自2017年在台上映以來，以感動口碑淚灑全台，不僅全台票房直逼6900萬元，榮登台灣2017上半年最賣座日本動畫電影，更成為台灣影史日片票房第十名，更吸引忠實觀眾進戲院17刷。

就在京都動畫今年推出的最新作品《紫羅蘭永恆花園電影版》因疫情關係延後上映時，台灣片商采昌國際多媒體靈機一動，在粉絲團舉辦票選，讓網友選出最想要重新上映的京都動畫電影，《電影版聲之形》也在近6000張選票當中，力壓同樣熱門的《劇場版FREE! 男子游泳部–Road to the World–夢》，高票當選。

該片改編自2014年與2015年連續兩年榮獲「這本漫畫真厲害！」男性部門冠軍同名漫畫的《電影版聲之形》，劇情描述一位曾在小時候欺負同班聽障少女的少年，長大後想為少女贖罪，並開始接納自我與周遭人們，是個一開始讓人心痛，最後卻又賺人熱淚的感動物語。

劇情大膽挑戰「霸凌」與「聽障」兩大敏感議題，曾引發日本社會極大關注，原著漫畫當時甚至因為題材敏感，導致雪藏兩年才出版問世，日本之後推出電影版登上大銀幕，並打出「鼓起勇氣，向你傳達心聲」作為宣傳標語，再度引發關注。

片中男女主角隨著事件而彼此理解、包容的過程，也讓不少觀眾淚灑戲院，更獲得《你的名字》導演新海誠力讚：「這是一部非常棒的作品，到處都充滿認真細緻的構思，畫風、色彩和情感都呈現得十分唯美。」之後更接連勇奪「日本奧斯卡」優秀動畫作品獎；「東京動畫獎」最佳動畫、最佳編劇；「文化廳媒體藝術祭」動畫部門優秀獎；「日本電影批評家大賞」動畫部門最佳作品等眾多獎項肯定。《電影版聲之形》將於6月12日在台重映。

(中時 )