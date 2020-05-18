《角落小夥伴電影版：魔法繪本裡的新朋友》正式海報。（威視電影提供）

亞洲人氣第一「角落小夥伴」搬上大銀幕！電影《角落小夥伴電影版：魔法繪本裡的新朋友》在日本稱霸4週動畫票房冠軍、超過14億日圓的票房佳績，觀影人數更是突破120萬人。台灣片商18日釋出預告，只見角落小夥伴被吸入繪本中的童話世界，還意外變身成為了經典童話故事中的主角。

角落小夥伴超萌童話扮相曝光，其中包括怕冷的白熊化身賣火柴的女孩；蜥蜴則是下半身穿上了魚鰭，化身成為人魚公主，在水中悠游自在的游泳；被吃剩的炸豬排變成了小紅帽，與好友炸蝦尾滿心期待大野狼把自己吃掉；最害羞的貓則化身成勇敢打擊惡鬼的桃太郎，超反差的「童話角色設定」更是讓貓緊張到不行，為電影增添更多趣味。

此外，電影中的全新角色「小灰雞？」首度現身，呆萌可愛模樣不僅立刻圈粉無數，背後不為人知的故事，更是電影中的一大看點，讓許多日本觀眾看完感動萬分。《角落小夥伴電影版：魔法繪本裡的新朋友》7月10日在台上映。

(中時 )